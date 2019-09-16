В России стартуют крупные военные ученые

В России стартовали стратегические учения «Центр-2019», в которых примет участие около 128 тысяч военных из Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана. Уточняется, что маневры продляться до 21 сентября.

Помимо живой силы к месту учений стянули более 20 тысяч единиц военной техники, 600 самолетов и вертолетов. Отдельная часть учений будет перебазирована на полигоны стран-партнеров. В российском Минобороны уточнили, что характер маневров будет оборонительным. Также командование учений планирует отработать военные операции борьбы с терроризмом, а также методы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Как сообщил перед стартом учений замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, особенностью нынешних маневров является их масштаб. Ожидается, что учения будут способствовать развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.