Электрокарам разрешат ездить по выделенной полосе

Со следующего года владельцы электромобилей могут получить разрешение ездить по выделенной полосе, сообщают в пресс-службе «Автонета». Новое законодательство, подтверждающее нововведение, обсуждается в рабочей группе Национальной технологической инициативы.

В среднем автолюбитель тратит на передвижение от дома до работы 45-60 минут, подсчитали эксперты. Владельцы электромобилей будут проделывать этот путь на 25-30% быстрее, что должно подтолкнуть граждан России сделать выбор в пользу более экологичного вида транспорта, отметили собеседники РИА «Новости». Агентство сообщает, что авторы инициативы-Ассоциация развития электромобильного транспорта.

«Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей», - сообщили представители ассоциации.

Источник подтвердил, что с 2020 года предполагается не только разрешить электрокарам ездить по выделенной полосе , но и пользоваться платными дорогами по сниженным тарифам.