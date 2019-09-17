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ФРС на перепутье

Москва, 17.09.2019
#Финансы
  • ФРС на перепутье

Zuma\TASS

Пожалуй, давно Совет управляющих Федеральной Резервной Системы (ФРС) не раздирали такие жаркие споры, как сейчас. Спорят управляющие относительно экономического положения США и дальнейших действий американского центробанка.

Сентябрьское заседание, итоги которого станут известны в среду, обещает быть очень напряженным. К усиливающимся рискам для мировой экономики добавились более чем серьезные последствия неожиданной атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшей в ночь на субботу.

Главным предметом споров в руководстве ФРС является дальнейшее снижение ключевой процентной ставки. Совет разделился на два лагеря. В одном углу ринга президенты ФРС Сент-Луиса и Миннеаполиса: Джеймс Баллард и Нил Кашкари соответственно, которые являются сторонниками резкого снижения ставки для борьбы с низкой инфляцией и инверсией кривой доходности казначейских обязательств. Им противостоят президент Кливлендского ФРС Лоретта Местер и президент Филадельфийского отделения Патрик Харкер. Первая выступала в июле против снижения ставки, а второй поддержал его под сильным давлением, но подчеркнул, что предпочел бы ставку не трогать.

Перед президентом ФРС Джеромом Пауэллом, который, по крайней мере, сейчас является сторонником снижения ставки, стоит сложная задача – внимательно выслушать и проанализировать доводы сторон и постараться создать на заседании консенсус.

Главное сейчас – правильно разобраться в данных по экономике США, которые создают картину сокращения производства и отсутствия роста инфляции несмотря на то, что американцы продолжают активно тратить деньги и что в целом количество рабочих мест в США растет.

«Разногласия хорошо видны невооруженным глазом,- объясняет главный экономист Oxford Economics Грегори Дако.- Если посмотреть на сегодняшнюю экономику, то вы увидите, как она как бы раздваивается…»  

В июле сторонники снижения ставки победили за явным преимуществом: 8-2. Пауэлл назвал июльское снижение учетной ставки «перенастройкой в середине цикла». За прошедшие с тех пор два месяца экономическая статистика подавала смешанные сигналы.

Сильные ритейловые продажи и продолжающий рост зарплат укрепляют уверенность президента Бостонского ФРС Эрика Розенгрена, который считает, что текущая ситуация в экономике не оправдывает дальнейшее смягчение монетарной политики. Он был в июле одним из двух управляющих, возражавших против снижения ставки, и, не исключено, будет голосовать против и сейчас.

Продолжающаяся торговая война с Китаем заставляет президента Далласского отделения Роберта Каплана перейти в лагерь тех, кого тревожит замедление производственной деятельности и снижение инвестиций. Каплан в июле поддержал снижение ставки и скорее всего не изменил своего мнения и сейчас.

Последним фактором, еще больше запутавшим ситуацию, стало субботнее нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которое привело к самому большому скачку цен на нефть более чем за два десятилетия.

Что касается ожиданий инвесторов, то по состоянию на середину понедельника, 16 сентября, вероятность очередного снижения ставки на четверть процента с 2 до 1,75 составляла 65,8%. На прошлой неделе эта цифра была выше. Несмотря на ослабление ожиданий снижения ставки большинство инвесторов ее все же ждут.

Последний раз руководство ФРС делало прогнозы в июне. Тогда мнения разделились примерно поровну: одна половина финансистов считала, что банк до конца года должен дважды снизить ставку, а вторая придерживалась мнения, что ставку лучше не трогать.

Разделившиеся сейчас мнения обещают бурное заседание.

Баллард, Кашкари и президент Чикагского ФРС Чарльз Эванс призывают к дальнейшему снижению учетной ставки. Причем, Кашкари и Баллард считают, что снижать нужно не на 25, а сразу на 50 пунктов. Местер, Харкер и президент ФРС Канзас сити Эстер Джордж будут выступать за то, чтобы ставку в сентябре не трогать.

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