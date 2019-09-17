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Курс доллара: названа причина необычного поведения рубля

Москва, 17.09.2019
  • Курс доллара: названа причина необычного поведения рубля

Егор Алеев/ТАСС

Днём 17 сентября рубль корректируется вниз к доллару и евро, следуя за динамикой нефтяных цен, которые немного снижаются после взлёта, который произошёл после атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии. По данным на 15:45 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,19 руб., что на 20 коп. выше закрытия понедельника. Евро торгуется по 70,76 руб., подорожав на 14 коп.

Между тем руководитель валютно-финансового департамента Citi Россия Денис Коршилов предполагает, что к концу года курс доллара может вновь окрепнуть, поднявшись до 65 руб. из-за сезонного оттока капитала. При этом он считает, что с точки зрения участников рынка, справедливым на ближайшую перспективу для нацвалюты является коридор 62,5-63,5 руб.

По его мнению, одним из факторов, который сейчас помогает рублю укрепиться, могло бы стать улучшение геополитического фона, в частности если будет согласована встреча в «нормандском формате». Если же говорить о курсовых ориентирах, то, как пояснил эксперт, всё в этом году происходит закономерно. Так, он напомнил, что в июле-августе нацвалюта предсказуемо падала к доллару и евро из-за больших дивидендных выплат и вызванного этим оттока капитала из страны. Сейчас, когда дивидендные выплаты сошли на нет, к рублю вновь появился интерес иностранных инвесторов.

Коршилов также отмечает, что рубль — одна из немногих валют, которая с начала этого года существенно укрепилась, а не ослабла. Произошло это, по его мнению, благодаря тому, что в РФ очень высокая процентная ставка в реальном и номинальном выражении по отношению к другим развивающимся рынкам. И даже на фоне событий, связанные с новым персидским кризисом, когда все валюты развивающихся стран ослабли из-за бегства инвесторов от риска, российская валюта единственная в мире, которая накануне укрепилась.

«Понятно, что это происходило из-за роста нефтяных котировок. Тем не менее, есть и другие валюты, которые связаны с сырьём, но они ослабли, а рубль рос. Это безусловно связано с сочетанием макроэкономической картины высокого сальдо текущего счёта, положительного, и очень высоких процентных ставок, которые держатся в России», — резюмировал Коршилов.

В свою очередь экономист Citi в России, Украине и Казахстане Артём Заигрин считает, что справедливый курс рубля 52-53 руб. к доллару, а остальное – это риск-премия, которая связана с бюджетным правилом, а также санкционными рисками и усилением напряжённости в мире.

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