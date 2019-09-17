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Курс доллара: рубль может получить еще один мощный толчок

Москва, 17.09.2019
  • Курс доллара: рубль может получить еще один мощный толчок

Алексей Павлишак/ТАСС

В понедельник, 16 сентября российский рубль продолжил укрепляться к основным резервным мировым валютам на фоне роста мировых цен на нефть, что связано с атаками дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Так, в 19:00 мск к завершению основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составлял 63,99 руб., опустившись по сравнению к закрытием пятницы на 35 коп. При этом в моменте доллар торговался по 63,57 руб. – это произошло впервые с 1 августа.

Солидно подешевела и единая валюта ЕС – курс евро на 19:00 мск снизился сразу на 86 коп. по сравнению с предыдущим закрытием и составил 70,42 руб., что также является минимум с 1 августа. При этом официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник уменьшился на 64,39 коп. - до 63,8272 руб. Курс евро снизился на 86,12 коп. – до 70,6695 руб.

По мнению экспертов, нацвалюта уверенно растёт к доллару и евро на дорожающей нефти, цена на которую взлетела после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии в субботу, 14 сентября. Это привело к потере примерно 6% мирового производства сырья.

Накануне вечером стоимость ноябрьских фьючерсов на «чёрное золото» марки Brent составила 67,46 долл. за баррель (+12%), стоимость ноябрьских контрактов на нефть сорта WTI – 60,97 долл. за баррель (+11,3%). Таким образом, подъём цен на нефть стал максимальным с февраля 2016 года.

Как считает Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» ситуация на валютном рынке в понедельник развивалась вполне логично – взлёт цен на нефть на фоне атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии обеспечил рост котировок бумаг нефтяников. Параллельно с этим на рынках наблюдался серьёзный спрос на рисковые активы, к которым относится и российский рубль. Поэтому его мощное укрепление было вполне ожидаемо.

Аналитик предполагает, что сегодня нацвалюта продолжит свой рост – доллар будет торговаться в коридоре 63,60-64,00 руб., а евро - возле отметок 70,40-70,30 руб.

В свою очередь Анна Бодрова из «Альпари» подчеркнула, что сейчас у рубля всё отлично. Доллар, как напомнила она, почти весь вчерашний день провёл возле отметки 64 руб., но евро падал активнее и к вечеру ушел в область 70,5 руб. По её мнению, сегодня в паре доллар-рубль нельзя исключать движения в пределах 63,8-64,65 руб., а в паре евро-руб. вероятно продолжение снижения к уровню 70,25 руб.

Антон Покатович из «БКС Премьер», предполагает, что «поиск виновных» и их «наказание» могут стать дополнительными факторами геополитической поддержки «чёрного золота». В результате он ожидает, что в таких условиях в ближайшей перспективе нефтяных цен курс рубля будет находиться в диапазоне 63,5-65,00 руб.

При этом он не исключает и второй сценарий развития событий, который, по его мнению, предполагает очередную волну эскалации напряжённости ситуации в ближневосточной регионе.

«Если будет какое-либо военное вмешательство Вашингтона в этот процесс или новые атаки на инфраструктуру, то цены на нефть могут взлететь на уровни 70 долл. и даже выше. Отечественная валюта в таких условиях укрепится до уровней 63,00-63,30», – резюмировал Покатович.

Между тем Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» уверен, что дальнейшая динамика рубля будет зависеть в первую очередь от того, увидит ли рынок подтверждение своих ожиданий по смягчению политики ФРС, заседание которого состоится уже завтра - 18 сентября.

По данным Reuters, 91% экспертов (110 из 120) ожидают снижения ставки ФРС на 0,25% до 2%. Такой вариант развития событий станет дополнительным фактором в пользу укрепления рубля.

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