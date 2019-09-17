Министр иностранных дел Украины против формулы обмена заключенными «всех на всех»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не считает возможным обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», поскольку сложно согласовать такой список.

«Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула «всех на всех», которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособным. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти «все на все». Когда в этих списках появляются криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, что находятся с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту» - заявил Пристайко.