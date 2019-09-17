Минфин назвал срок запуска новых накопительных пенсий

В Минфине РФ назвали срок запуска новых накопительных пенсий. Как планируют в российском финансовом ведомстве, новая система накопительных пенсий с возможностью граждан покрывать пенсионные выплаты за счёт личного дохода вступит в силу с начла 2021 года, передаёт ТАСС.

Целью нового законопроекта является предоставление гражданам РФ возможности за свой счёт сформировать дополнительный источник финансирования пенсии в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

При этом в Минфине напомнили, что в настоящее время уровень личного участия граждан в формировании своей будущей пенсии очень низкий.

Уже известно, что публичное обсуждение нового законопроекта продлится до конца этого месяца. Однако текст документа до сих пор не опубликован. Несмотря на это, в Минфине подчеркнули, что все поправки будут внесены в отдельные законодательные акты, которые будут касаться вопросов негосударственного пенсионного обеспечения граждан РФ.