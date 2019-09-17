Минск раскрыл схему ввоза оружия из Украины в Россию

Белорусские таможенники при поддержке КГБ раскрыли схему поставок оружия с территории Украины в Россию, сообщает глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он уточнил, что оружие попадало с украинской территории в Россию транзитом через Белоруссию и далее через Литву.

«Из Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось в Российскую Федерацию», — рассказал Сенько.

По словам таможенника, после выявления схемы в России было обнаружено большое количество оружия, - «автоматы, пистолеты, винтовки, а также большое количество, около девяти тысяч, боеприпасов». Он сообщил, что этот арсенал «был изъят спецслужбами на российской территории».

Помимо этого глава ГТК сообщил, что за прошлый год на белорусской границе было изъято 626 килограммов наркотиков, предназначавшихся для российских получателей.