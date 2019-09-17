Страшные минимумы

Классический портфель оттягивает руку

Мир подбирается к новому экономическому кризису. По крайней мере об этом говорит ряд сигналов на рынках, в том числе на долговом. Так, передает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление главного экономиста и директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена, о приближении экономического кризиса свидетельствует падение доходности 30-летних государственных облигаций США.

В конце августа доходность 30-летних гособлигаций США упала до 1,905%, что стало новым историческим минимумом для бумаг. «Да, конечно», — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, является ли такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса. «В особенности, если мы говорим об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. Эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который в свою очередь, окажет влияние на активы», — пояснил он.

«Мы обращаем много внимания на вероятность рецессии, потому что, когда она происходит, активы теряют в цене порядка 25%. То есть, если у вас классический портфель и вы ничего не предпринимаете, в ходе рецессии, вы теряете 25%, а то и все 50% от его базовой стоимости», — заключил он.

Долговой рекорд

«Я согласен с тем, что может наступить рецессия. Об этом говорят не только доходности по облигациям, но и макроэкономическая статистика многих стран, — соглашается директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. – В основном дело в том, что слишком большой кредитный пузырь. Крупные мировые компании берут в долг, за первую неделю сентября корпорации в США, Европе, Китае и Японии продали долговых бумаг на 150 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд».

В США замедляется производственная активность, в Китае этот показатель опустился до минимума с 2002 года, напоминает эксперт. Сейчас существует много глобальных рисков, способствующих замедлению мировой экономики. Это и торговые войны США и Китая, Brexit, ближневосточный конфликт, Аргентина, Турция, то есть вероятность ухудшения ситуация и наступления рецессии очень велика.

Мировые банки пытаются проводить мягкую монетарную политику и снижать ставки, чтобы поддерживать экономики дешевыми кредитами. Однако это загоняет компании в долги, и чем ниже ставки, тем сложнее будет вылезти из долгов. В такой обстановке притоки на рынок акций снижается, инвесторы покупают государственные облигации. Вследствие этого доходности по ним снижаются, отмечает он.

В среду будет заседание ФРС, где рынок закладывает снижение ключевой ставки, поэтому сейчас мы уже видим снижение доходностей по казначейским облигациям США. Вероятность дальнейшего снижения доходностей на фоне конфликта США и Китая и снижения ключевой ставки ФРС на 0,25 базисных пункта может привести к снижению доходностей по 10 летним облигациям до 1,6%. 30-летние же в свою очередь стабилизировались до 2,3% и пока там закрепятся, считает, ожидает Вячеслав Абрамов.

Спрятаться в мультиметаллическую корзину

О кризисе говорят уже несколько лет, говорят, что американский фондовый рынок перекуплен, и в этом есть доля правды, замечает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Те самые «количественные смягчения», которые в США давно закончились, а в Европе собираются возродиться в этом году, на самом деле оказали существенное влияние на все виды активов, неравновесно подняв цены на них, поэтому коррекция этой цены неизбежна, но никто не знает, когда. Напряжения на рынки добавляют и тлеющие военные конфликты, перемежающиеся с террористическими атаками, наподобие той, что произошла в Саудовской Аравии. S&P 500 очень близок к максимумам, и, если периодически заявлять, что он вот-вот упадет на 10-15%, то в какой-то день можно угадать, но это имеет мало общего с настоящим управлением рисками.

«На месте мелкого и среднего инвестора я бы выбрал защитную стратегию, сокращая долю рисковых бумаг в портфеле и увеличивая такие активы, как золото, редкоземельные металлы, наличную валюту в виде мультивалютной корзины. Для российского инвестора особенность ситуации в том, что санкции оказывают на российскую экономику гораздо большее влияние, чем внешние предкризисные инфоповоды», – говорит Алексей Антонов.

Санкции и консервативная экономическая политика обуславливают низкие темпы роста ВВП и сокращение благосостояния домохозяйств, что через 2-3 года может привести к полномасштабном социальному кризису. На этом фоне, полагает Антонов, лучше иметь в портфеле поменьше российского госдолга и поменьше рублей, или хотя бы балансировать их риски валютой.