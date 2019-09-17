На заправке «Шелл» открылся ресторан Pizza Hut

В рамках этого соглашения на сегодняшний день на заправках уже работает 5 ресторанов: 1 - в Москве, 1 - в Химках, 1 - в Казани и 2 – в Санкт-Петербурге. До конца года планируется расширить сеть до десяти ресторанов.

Этот проект стал частью глобальной стратегии по увеличению доли нетопливного бизнеса «Шелл» на российском рынке. Руководство концерна хочет поднять эту цифру с 30% до 50% уже к 2025 году, превратив, таким образом, свои АЗС настоящие оазисы различных сервисов и услуг.

«Проект также ориентирован и на перспективу развития в нашей стране электрического транспорта, – рассказал журналистам директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов. – Сейчас в нашей сети уже есть 6 АЗС, которые оборудованы зарядками для электромобилей. Среднее время полной зарядки составляет около часа. С развитием индустрии оно может сократиться, но тем не менее это время наш гость должен провести с комфортом, и рестораны Pizza Hut им в этом помогут».

Сейчас основную часть нетопливных услуг на АЗС «Шелл» предоставляет бренд delibyShell. В кафе delibyShell клиенты АЗС могут купить уникальную продукцию собственного производства. Но чтобы усилить свои позиции в нетопливном бизнесе, концерн начал искать партнёров и постепенно расширять ассортимент услуг. Именно поэтому был заключен договор франшизы с компанией «АмРест», который рассчитан на 10 лет. Сотрудничество с Pizza Hut – один из первых таких проектов.

из архива пресс-службы

«У Pizza Hut очень высокие требования к качеству продуктов и готовой продукции. Я уверен, что наши сотрудники, которые начнут работать в этих ресторанах, будут повышать свои компетенции. Нам нужно выходить за рамки сети, наших заправок. Мы ожидаем, что более 50% продаж ресторана Pizza Hut будет осуществляться посредством доставки. Это прекрасная возможность для нас освоить данный сегмент рынка», – отметил Виталий Маслов.

В свою очередь генеральный директор Pizza Hut Александр Нигматуллин сказал: «Мы надеемся, что совместно мы сможем обеспечить экспоненциальный рост, привлечь лояльных посетителей заправок и наших ресторанов и преумножить наш общий бизнес».

Рестораны на АЗС ничем не будут отличаться от классических ресторанов Pizza Hut. И по аналогии с другими точками из ресторанов на АЗС можно будет делать заказы с доставкой, которой займется «Шелл». Концерн также рассматривает возможность развития этого сервиса и в отношении других товаров с АЗС: продукты, моторные масла, автохимия. Планируется, что в совокупности эти услуги увеличат количество клиентов на 3-5%.

Концерн «Шелл»

Концерн «Шелл» объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие более чем в 70 странах мира. Сегодня общее количество сотрудников концерна составляет 86 000 человек. В России компании и совместные предприятия «Шелл» работают в различных сферах бизнеса: геологоразведка, добыча и транспортировка нефти и газа; реализация нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, смазочных материалов, моторных и индустриальных масел; оказание технологических и консультационных услуг российским предприятиям, а также развитие розничной сети АЗС. В России у концерна насчитывается более 300 АЗС.

АмРест холдинг SE

АмРест холдинг SE – один из крупнейших в Европе публичных ресторанных операторов, представленный в 26 странах мира. История компании началась в городе Вроцлав (Польша) с открытия первого ресторана под брендом «Pizza Hut». Сейчас компания управляет сетью из 2200 ресторанов и представлена в четырех основных направлениях бизнеса: доставка, точки быстрого питания, рестораны и кафе. С 1993 года создан портфель из таких известных брендов, как KFC, Pizza Hut, Burger King и Starbucks, работающих на основе договора франчайзинга и совместного управления. Также компания развивает собственные уникальные бренды: La Tagliatella, Blue Frog, Kabb, Bacoa и Sushi Shop. Эта работа ведется в двух направлениях: операторском и франчайзинговом. Следуя девизу “Wszystko Jest Możliwe (Все возможно)”, ежедневно порядка 50 000 сотрудников «АмРест» предлагают посетителям ресторанов Pizza Hut насладиться восхитительным вкусом блюд по разумной цене.