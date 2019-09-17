Нарышкин предупредил о военной угрозе после атаки дронов на саудовские НПЗ

Сергей Нарышкин – глава Службы внешней разведки (СВР) России – предупредил об угрозе военного сценария после удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛ) по объектам НПЗ в Саудовской Аравии. По его мнению такая вероятность очень высока, передаёт РИА Новость.

При этом директор СВР выразил надежду, что всё обойдётся.

«Угроза, безусловно, есть. Но надеюсь на мирное разрешение ситуации», – резюмировал Нарышкин.

Ранее сообщалось, что накануне президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, посвященного урегулированию ситуации в Сирии, заявил, что Саудовской Аравии может приобрести у нашей страны средства защиты, чтобы королевство смогло обезопасить свои объекты нефтяной инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 14 сентября на два нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco (Саудовская Аравия), произошла атака БПЛ. Позже ответственность за этот инцидент взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые заявили о нападении на НПЗ при помощи дронов.

Между тем глава Госдепа США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран, отметив, что до сих порт «нет никаких свидетельств» того, что атака происходила из Йемена.