«Это не проблема»: Трампа не напугал рост цен на нефть

Скачок цен на нефть, который произошел из-за атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии, не является большой проблемой, считает президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что Соединенные Штаты имеют «серьезные стратегические резервные ресурсы», которые страна может задействовать.

«Другие страны, например Бахрейн, также могут быть более щедрыми. Так что это не проблема», - поделился мнением Трамп. Заявление прозвучало в накануне встречи с наследным принцем Бахрейна Салманом ибн Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Напомним, 14 сентября произошла атака на НПЗ Саудовской Аравии, в следствие чего в последующую сессию цены подскочили на 19%.