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Песков ответил на вопрос журналистов о приговоре по делу артиста Устинова

Москва, 17.09.2019
  • Песков ответил на вопрос журналистов о приговоре по делу артиста Устинова

Валерий Шарифулин/ТАСС

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с представителями СМИ ответил на вопрос одного из них о деле артиста Павла Устинова, который был приговорён к 3,5 годам колонии за применение силы к сотруднику ОМОН на несогласованной акции в Москве. По словам представителя Кремля, разбираться в конкретных делах не прерогатива президента России Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

«Не думаю, что глава государства вообще смотрел это видео, – подчеркнул его пресс-секретарь. – Это не его прерогатива разбираться в конкретных делах и знакомиться с их обстоятельствами».

При этом он пояснил, что есть вердикт суда, и есть законное право осужденного и его защиты опротестовать данный вердикт. Песков также напомнил, что в Кремле не комментируют решение суда и действия судей.

Напомним, накануне Тверской суд российской столицы приговорил артиста Павла Устинова к 3,5 годам заключения в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов во время неразрешённой властями акции оппозиции, которая проходила 3 августа в центре Москвы.

Согласно материалам дела, в этот день на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, за нарушение общественного порядка. При этом пострадавший правоохранитель утверждал, что Устинов являлся активным участником массовых беспорядков и при задержании оказал сопротивление, из-за чего Лягин получил вывих плеча.

Подсудимый свою вину не признал. По его словам он вообще никогда не интересовался политикой, а на Пушкинскую площадь пришёл, чтобы встретиться с другом.  Кроме того, за коллегу вступились артисты и знаменитости с самыми разными политическими взглядами – Павел Деревянко, Сергей Лазарев, Александр Паль, Максим Галкин, Александр Петров и многие другие.

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