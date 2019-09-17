Посольство России в США отреагировало на обвинения в шпионаже

Российская дипмиссия в Вашингтоне заявила о намерении обратиться в Госдеп США из-за обвинений в свой адрес о якобы шпионаже со стороны сотрудников российского посольства. Накануне соответствующая информация была распространена в американских СМИ. Об этом сообщается на странице в Фейсбук российского посольства.

В сообщении говориться, что «ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели».

Дипмиссия также высказывает опасения, что подобные обвинения в адрес российских дипломатов несут угрозу «для их безопасности» и могут привести «к актам насилия в отношении сотрудников посольства». В этой связи, российские дипломаты намерена обратиться для получения объяснений в Госдеп.

В посольстве уверены, что некоторые политические круги США не могут принять ситуацию нормализации двусторонних отношений.