Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса

О приближении нового экономического кризиса сигнализирует снижение доходности 30-летних гособлигаций США до исторических минимумов. Об этом заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в интервью РИА Новости.

В августе доходности 30-летних гособлигаций США снижалась на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики. 28 августа показатель упал до нового исторического минимума - 1,905%.

"Да, конечно", — сказал Якобсен, отвечая на вопрос, является ли такое резкое снижение доходности по облигациям предвестником нового кризиса.

"В особенности, если мы говорим об одновременном снижении процентных ставок и кривой доходности. Эти два фактора являются предвестниками отрицательного роста, который в свою очередь, окажет влияние на активы", — отметил Якобсен.