Прогноз погоды: МЧС и Гидрометцентр предупреждают об опасных погодных явлениях

Сентябрьская погода, которая уже успела шокировать всех своей непредсказуемостью и температурными перепадами, продолжит удивлять жителей России до конца месяца. В частности, в ближайшие дни сразу в нескольких российских регионах ожидаются опасные погодные явления, в связи с чем региональные Управления МЧС РФ выпустили экстренные предупреждения.

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Амурской области и Приморье

Так, согласно данным Гидрометцентра, в среду, 18 сентября Амурская область окажется на пути смещения западного циклона, который принесёт осадки и сильный ветер. На севере области ожидаются дождь и мокрый снег, на юге – дождь, ночью также возможен мокрый снег и ледяной дождь. В отдельных северных районах ожидаются гололёдные явления с налипанием мокрого снега на провода. Также в регионе усилится северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Специалисты ГУ МЧС РФ по Амурской области предупреждают, что при ухудшении погоды может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий, возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, возможно повреждение линий связи и электропередачи. При налипании мокрого снега возможны происшествия, связанные с провисанием, перехлёстом и обрывом проводов, повреждение опор и металлоконструкций.

Спасатели рекомендуют гражданам при усилении ветра, находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.

«Никогда не стойте под балконами. Не оставляйте детей без присмотра. При налипании мокрого снега будьте очень осторожны. Обязательно обращайте внимание на целостность воздушных ЛЭП», – говорится в предупреждении пресс-службы регионального Управления МЧС.

С четверга, 19 сентября изменение погодных условий прогнозируется и в Приморье. После почти летней погоды, которая сейчас держится в регионе (сегодня здесь было плюс 20-24), завтра ожидается сильный дождь, после чего на территорию Приморья вторгнутся холодные воздушные массы с сильным ветром и осадками.

По прогнозу Гидрометцентра, дневная температура воздуха будет не выше плюс 10-16. В ночь на 20 сентября похолодание продолжится. Минимальные температуры воздуха составят от нуля до плюс 4, в горных районах минус 2-5. Теплее будет на южном побережье, где в наступлением темноты ожидается плюс 7-9. А вот на севере выпадут осадки, местами высокой интенсивности.

Погода в Омской области. Прогноз Гидрометцентра и предупреждение МЧС

Начиная с сегодняшнего дня жители Омской области получают СМС-оповещения с экстренным предупреждением от МЧС. По прогнозу Гидрометцентра и Обь-Иртышского УГМС, в период с 17 по 19 сентября по области ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

В связи с этим региональное Управление МЧС призывает местных жителей и гостей региона соблюдать осторожность на улице. Во время сильного ветра желательно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами.

Во время ухудшения погоды нельзя отпускать детей на улицу, а также оставлять их одних без присмотра. Водителям и пешеходам рекомендуется очень внимательно оценивать дорожную обстановку, строго соблюдая правила дорожного движение.

При этом спасатели советуют автолюбителям парковать транспортное средство как можно дальше от деревьев, фонарных столбов и ЛЭП. Также рекомендуется во время сильного ветра убрать с балкона вещи, которые могут при падении причинить травму прохожим. При возникновении происшествий и ЧС следует немедленно позвонить по телефону 101.

Несмотря на то, что в ближайшие дни в регионе ожидается сильный ветер, температурный фон здесь ожидается повышенный. По прогнозу Гидрометцентра и Обь-Иртышского Управления Гидрометеослужбы, тёплая погода задержится области как минимум до конца недели. Так, в четверг, 19 сентября будет плюс 26-27. Настроение испортит дождь, который местами будет сопровождаться грозами и сильным ветром, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.

МЧС предупредило жителей Сочи и ливне с грозой

Краснодарское краевое Управление МЧС РФ выпустило экстренное предупреждение о прогнозируемых синоптиками Гидрометцентра сильном дожде с грозами, которые обрушатся на город курорт Сочи вечером во вторник, 17 сентября, а также днём 18 сентября.

Из-за ухудшения погодных условий спасатели просят местных жителей и отдыхающих воздержаться от отдыха на водоемах, по возможности не выходить из дома. Во время дождя и грозы не стоит отправляться в дальние поездки. Особые рекомендации для автолюбителей – если ливень застал водителей в дороге, то лучше включить аварийную сигнализацию и переждать стихию на обочине, а затем продолжить путь.

Во время сильных осадков, шквалистого ветра и грозы с молнией нельзя отпускать на улицу стариков и маленьких детей. Если дождевая вода затопила подземные пешеходные переходы, то нужно продумать пути обхода данного участка дороги. В случае экстренной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

МЧС выпустило предупреждение об опасном погодном явлении в Новгородской области

Региональное Управление МЧС РФ по Новгородской области предупреждает о возможных заморозках в период с 18 по 21 сентября. По прогнозу Гидрометцентра, а также данных, которые были получены от Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночное время суток в области ожидается резкое снижение температурного фона в воздухе и на почве до минус 2-3.

Аналогичная погода в ближайшие несколько суток ожидается и в Псковской области. Здесь, по прогнозу Гидрометцентра ночные температуры составят минус 1-2.

В связи с этим автомобилистам следует соблюдать интервал, боковую дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим. В случае возникновения опасной ситуации необходимо срочно обращаться в единую службу спасателей и пожарных с мобильного телефона по номеру 101. Вызвать бригаду «Скорой помощи» можно по номеру 103.

Гидрометцентр. Прогноз погоды в СПб и Москве. Предупреждение МЧС

По прогнозу Гидрометцентра резкое похолодание ожидается в Санкт-Петербурге. Так, в ночь со среды на четверг ожидаются ночные заморозки до минус 2-3. При этом, как поясняют метеорологи, холод будет ощущаться не только в воздухе, но даже промерзнёт земля.

В главном Управлении МЧС Северной столицы предупредили автомобилистов, что после ночных заморозков дорожное покрытие будет скользким, а это значит, что транспортные средства может заносить, тормозной путь станет длиннее. В этой связи автолюбителям необходимо строго соблюдать дистанцию (примерно 15 метров) и не превышать скорость. На особо опасных участках с гололедом лучше всего двигаться не быстрее 25-30 километров в час.

МЧС обращается и к пешеходам, которым также следует быть внимательными, особенно при переходе проезжей части. Так как асфальтовое покрытие станет скользким не только для автомобильных колёс, но и для обуви, надо быть очень бдительными и осторожными, чтобы не попасть в несчастный случай.

В Москве, по прогнозу Гидрометцентра, до конца этой недели также будет холодно и пасмурно. В дневные часы 18-19 сентября – днём ожидается 9-10 градусов выше нуля, осадки. Ночью – плюс 5-7, северный шквалистый ветер с порывам до 16-18 метров в секунду.

С пятницы 20 сентября до воскресенье 22 сентября днём похолодает до плюс 7-9. После полуночи столбики термометров опустятся в Москве до плюс 2-3, а по области до минус 1-2. В этой связи столичный Главк МЧС рекомендует тем, кто планирует отправится за город, взять с собой тёплые вещи. В ночные часы незабывайте закрывать окна и двери в помещениях, чтобы сохранять там тепло. Кроме того, спасатели убедительно просят быть очень осторожными с отопительными и нагревательными приборами.