Россияне будут уходить в отпуск по новым правилам

Согласно новым правилам, начиная с 1 октября, граждане России будут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь достаточно написать электронное заявление, а бумажная версия при этом не понадобится, говорится в Трудовом кодексе РФ.

Однако воспользоваться нововведением смогут лишь те организации, которые в своем трудовом договоре отметили необходимые условия на электронный документооборот.

При этом, если сотрудники решили пойти на отдых вне установленного графика, им придется написать заявление от руки, чтобы подать документ на подпись.

Второе важное изменение коснется выплат отпускных. Теперь сотрудник должен получить причитающиеся ему деньги за три рабочих дня до даты начала отпуска. Если же отпуск экстренный, то работодатель обязан рассчитаться не позднее трех дней после ухода сотрудника в отпуск.