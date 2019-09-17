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Очередная победа Пекина на дипломатическом фронте

Москва, 17.09.2019
В дипломатической борьбе Тайвань терпит одно поражение за другим – последним в китайский лагерь перебежали 16 сентября Соломоновы острова.
#Официальная дипломатия
  • Очередная победа Пекина на дипломатическом фронте

AP/TASS

Поднебесная широко использует в войне с Тайванем на дипломатическом фронте так называемую «долларовую дипломатию». В переводе на простой язык это означает широкое использование кредитов и инвестиций, материальной, технической и иной помощи. Несмотря на высокое развитие тайваньской экономики его возможности в борьбе за дипломатическое признание не идут ни в какое сравнение с возможностями второй экономики планеты. Очередным подтверждением этого стала новость о том, что Соломоновы острова, небольшое островное государство в юго-западной части Тихого океана, объявило о разрыве дипломатических отношений с Китайской Республикой (Тайвань) и установлении их с Китайской Народной Республикой (КНР).

«Мы искренне сожалеем и сильно осуждаем решение их правительства об установлении дипломатических отношений с Китаем»,- прокомментировала на пресс-конференции в понедельник новость президент Тайваня Цай Инвэнь.

Китайская Республика, напомним, отделилась от Китайской Народной Республики, часто называемой также материковым Китаем, в 1949 году. После поражения в гражданской войны остатки войск во главе с генералиссимусом Чан Кайши переправились через Тайваньский пролив и обосновались на острове. С тех пор, вот уже семь десятилетий между двумя Китаями идет борьба всех фронтах, включая дипломатический и, к счастью, исключая, по крайней мере, пока военный.

Явный перевес в дипломатической борьбе на стороне КНР. Пекин и Тайбэй уже много лет стараются убедить как можно больше стран установить дипломатические отношения именно с ними, а не с соперником. На материке остров Тайвань считают отколовшейся провинцией, которая рано или поздно вернется в состав КНР. Пекин проводит в отношении Тайваня политику «одна страна, две системы». По этой же стратегии в конце прошлого века к КНР были присоединены Гонконг и Макао. При этом в Пекине время от времени, как сейчас, когда у власти на Тайване находится националистическое правительство, много говорят о военном присоединении мятежного острова.

В неофициальном соревновании за дипломатическое признание Пекин ведет с большим перевесом. Сейчас Тайбэй признает полтора десятка, в подавляющем большинстве крошечных тихоокеанских островных республик, которые видят в соперничестве двух Китаев способ получить финансовую и материальную помощь в обмен на признание. Обычно они устанавливают дипломатические отношения с тем Китаем, который предложит больше. Пекин в данном случае предложил больше. КНР еще в прошлом году стала крупнейшим торговым партнером Соломоновых островов.

Цай заявила на пресс-конференции в Тайбэе, что закроет посольство Тайваня в Хониаре, столице Соломоновых островов, состоящих почти из тысячи в основном необитаемых островов; и отзовет весь технический и медицинский персонал. Она также сказала, что незаконченные инфраструктурные проекты, выполнявшиеся при финансовой и технической поддержке Тайваня, к сожалению, останутся незаконченными и подчеркнула, что это большая потеря для народа Соломоновых островов.

«Однако таков выбор правительства Соломоновых островов,- констатировала Цай Инвэнь,- и мы вынуждены принять его».

В Пекине, как нетрудно догадаться, не скрывают радости, что удалось переманить из тайваньского лагеря в свой еще одну маленькую страну.

«Как известно всем, существует только один Китай»,- коротко прокомментировала вопрос о переориентации Соломоновых островов представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она считает принцип «одного Китая» единственно правильным. По ее словам, его правоту доказывает тот факт, что КНР признает на данный момент 178 государств, а Тайвань – всего 16.

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