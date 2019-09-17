Украинцы оценили деятельность Зеленского на посту президента

Более 70 граждан Украины довольны деятельностью нового президента страны Владимира Зеленского, сообщает социологическая служба Центра Разумкова результаты своего опроса. Отрицательную оценку работе украинского лидера на руководящем посту поставили 9% украинцев.

Накануне данные своего опроса опубликовала украинская группа «Рейтинг». Социологи этого объединения подтвердили, что 71% респондентов одобряют курс нового правительства и президента. А вот данные по отрицательной оценке разошлись. Среди опрошенных «Рейтингом» недовольны Зеленским 11%. 18% респондентов не смогли сформировать свое отношение к нему, то есть затруднились ответить.

Что касается нового правительства, то им оказались довольны 45% респондентов, 8% высказали негативное отношение. Чуть менее 50% не смогли точно определиться с ответом.