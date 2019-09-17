В Госдуме оценили реальность перехода на сокращённую рабочую неделю

Михаил Тарасенко – заместитель председателя комитета по труду нижней палаты российского парламента – оценил реальность перехода нашей страны на четырёхдневную рабочую неделю. По его мнению, в настоящее время это неосуществимо, передаёт агентство «Интерфакс».

«Сейчас для нашей страны это просто неактуально, – подчеркнул депутат. – Необходимо не дни сокращать, а часы. Нам нужно идти по пути постепенного сокращения рабочего времени. Ли в тогда идея перейти на четырехдневную рабочую неделю будет реальна. На нынешнем же этапе это неосуществимо».

При этом он считает, что в ближайшей перспективе переход на «четырехдневку» возможен только для чиновников, а вот на предприятиях повысить производительность труда при снижение рабочих дней – невозможно.

Ранее стало известно, что выдвинутую премьер-министром Дмитрием Медведевым идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин заявивший, что нижняя палата тщательно её обсудит. В свою очередь источники в Минтруда рассказали журналистам, что Кабмин может внедрить сокращённую рабочую неделю в тестовом режиме для предприятий, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда.