В Крыму создается новый комитет

Как рассказал депутат от партии «Единая Россия» нового парламента республики Крым Владимир Константинов, на полуострове планируется создание Комитет по народной дипломатии, пишет агентство РИА «Новости».

Депутат рассказал журналистам, что работа по созданию нового комитета будет «серьезно вестись все следующие пять лет». При этом подготовительная работа уже проделана, добавил Константинов.

«Теперь на нас в мире смотрят немного по другому, чем в 2014 году, но перелом еще не произошел», - добавил представитель «Единой России». Он также поделился мнением, что во всем мире «с Крымом уже все понятно» и этот вопрос, как и вопрос статуса полуострова, не обсуждается всерьез.

Напомним, сегодня, 17 сентября, открылась первая сессия нового созыва государственного совета Республики Крым. В обновленном составе большинство получила партия «Единая Россия», которой удалось набрать 60 мандатов из 75.