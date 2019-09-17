В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртных напитков

В РФ могут быть введены новые ограничения на продажу алкогольной продукции. По данным издания «Коммерсант», в распоряжении которого оказалась копия документа за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, Кабмин РФ поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров.

Отмечается, что законопроект, подготовленный депутатами нижней палаты парламента РФ от фракции «Единая Россия», вызван необходимостью обеспечить общественного порядок и прав граждан на тишину и отдых в местах их проживания.

Как уточняют эксперты издания, если новый закон будет принят, то это приведёт к закрытию примерно 10 тыс. заведений по всей стране, в том числе торговых точек по продаже пива.

Между тем в правительстве, поддержав эту инициативу депутатов, призвали доработать документ, так как реализация предложенных норм может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка алкоголя.