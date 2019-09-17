В России в качестве эксперимента разрешат изделия с никотином в самолетах

Начиная с 15 сентября, авиакомпания Utair запустит раздачу на своих рейсах продукта доставки никотина LYFT, сообщает РБК.

Уточняется, что никотиновая продукция будет раздаваться на десятке рейсов и только совершеннолетним пассажирам самолета. Уточняется, что в дальнейшем производитель продолжит поиски авиакомпаний, которые готовы распространять на борту LYFT.

Уточняется, что новый продукт был представлен в 2019 году, и на фоне борьбы с курением в мире происходят глобальные сдвиги в сторону потребления никотинной продукции. Аналитики объясняют данный факт поиском производителей сигарет новых источников доходов. Utair данную информацию пока никак не комментирует.

Ранее российская Госдума в первом чтении одобрила закон, согласно которому в российские аэропорты могут вернуться «курилки». Новшество будет доступно только для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и сотрудников самих аэропортов.