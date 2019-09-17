В Японском море моряки из КНДР напали на российских пограничников, есть пострадавшие

В Японском море в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне РФ экипаж рыболовецкой шхуны из КНДР напал на российских пограничников.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в Центре общественных связей ФСБ РФ, военные обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконной добычей.

Одно из судов удалось задержать – на нём находилось более 20 человек. Экипажем второй северокорейской шхуны, на борту которой находилось более 45 человек, по российским пограничникам был открыт огонь.В результате случившегося трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время корабельным составом пограничного управления ФСБ РФ проводятся мер по пресечению противоправной деятельности иностранных браконьеров.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже заявили, что в самое ближайшее время на Смоленскую площадь будет вызван временный поверенный в делах КНДР для объяснений.