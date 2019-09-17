Зеленский договаривается с Коломойским

Премьер-министр Алексей Гончарук в интервью «Financial Times» заявил, что новая украинская власть хочет достичь компромисса с олигархом Игорем Коломойским по вопросу национализации «Приватбанка». «Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса» - сказал Гончарук.

В 2016 году «Приватбанк» кредитовал подставные фирмы, созданные для выведения денег из банка, в результате в балансе банка образовалась «дыра» в 6 млрд долларов. Акционеры банка, в том числе и Коломойский, обратились к правительству с просьбой о национализации. После победы Владимиры Зеленского на президентских выборах Коломойский заявил, что «Приватбанк» у него забрали незаконно и в судебном порядке оспорил национализацию. Олигарх требует вернуть ему банк, либо выплатить 2 млрд долларов США в виде компенсации.

Возможный возврат «Приватбанка» Коломойскому беспокоит МВФ и Евросоюз, которые не хотят, чтобы финансовая помощь, выделенная Украине, досталась Коломойскому. Ранее Зеленский говорил, что не планирует оказывать помощь бывшим владельцам владельцев «Приватбанка». «Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», - заверял Зеленский.