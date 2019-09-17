«Зенит» сыграл на выезде вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа ЛЧ

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с французским «Лионом» - 1:1.

Российский клуб начал встречу очень уверено и первые минуты матча провёл на половине поля соперника. Однако вскоре инициативой полностью завладели хозяева, которые повели методичные атаки на ворота Андрей Лунёва.

«Зенит» уверенно защищался, убегая периодически в контратаки, но и они до поры до времени угроз не таили. Казалось, что до перерыва ничего интересного на поле не произойдёт, но под занавес первого тайма «Зенит» открыл счёт. Сердар Азмун, который минутой ранее едва не был заменён после полученной травмы, но всё-таки остался на поле, сыграл в стенку с Артёмом Дзюбой, и, войдя в штрафную, касанием сильно пробил мимо вратаря – 0:1!

«Лион» отыгрался в дебюте второй половины матча – на 51 минуте Оздоев сбил в своей штрафной площади Мемфиса Депайя, который сам уверенно реализовал пенальти – 1:1.

В дальнейшем обе команды продолжали строго придерживаться тренерский установок – французы много атаковали, наши футболисты старались остро отвечать, но больше отличиться никому больше не удалось. В итоге ничья – 1:1, что следует признать неплохим стартом для «Зенита» в самом престижном футбольном клубном турнире Европы.