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Где доллар, брат?

Москва, 18.09.2019
Ставки по займам в долларах на мировых финансовых рынках без видимых поводов за два дня подскочили втрое.
#Валютные игры
#Экономика
#Мировая экономика
  • Где доллар, брат?

11 лен назад крах Lehman Brothers запустил мировой кризис. Будет очень хорошо, если вскоре нам не придется узнать имя нового "Lehman Brothers"

Автор: PETER FOLEY Кредит: EPA\TASS

Сквиз на границе хаоса

Рынок долларового фондирования пережил резкий всплеск ставок. Как пишет портал Finanz, ставки по операциям репо без видимых причин за два дня подскочили втрое. Если в пятницу занять доллары овернайт (то есть на день) стоило 2,25% годовых, в понедельник их стоимость достигла 4,75%, а вторник взлетела до 7%. Так дорого доллары на межбанковском рынке не стоили ни во время кризиса 2008 года, ни при схлопывании пузыря доткомов.

Дефицит предложения долларов, который может приводить к таким скачкам ставок, иногда наблюдается в конце квартала, когда участники рынка «подбивают балансы» для отчетности. Однако ситуация последних дней никак не попадает под эти условия. Это втрое выше ставки ФРС (2,25%) и рекордный уровень как минимум с начала 1990-х.

Ситуация «граничит с хаосом» и « если дефицит ликвидности устойчиво держится, это может означать, что ФРС потеряла контроль над рынком», — констатируют, соответственно,  стратег BMO Джон Хилл и стратег Bank of America Марк Кабана.

На денежном рынке США наблюдается классический «сквиз», главная причина которого не столько в мифическом «дефиците долларов», сколько в распространении эпидемии хронизирующейся инверсии кривой доходностей на ультракороткие инвестиционные инструменты, полагает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. То есть, объясняет он, поводы при ближайшем рассмотрении, всё же имеются.

Профучастники опасаются, что Федрезерв в очередной раз понизит ключевую ставку на нынешнем заседании FOMC, и инверсия станет ещё более крутой и безысходной.

В данной ситуации финрегулятор США, конечно, должен вмешаться, поскольку речь идёт о чистой спекулятивной манипуляции денежным рынком. Владимир Рожанковский допускает, что Джерому Пауэллу предстоит уже сегодня вечером ответить на крайне жёсткие вопросы в этой связи.

Мы не знаем, как его зовут

Информации мало, но точно ясно одно: под явно завышенную, нерыночную ставку процента краткосрочные займы были предоставлены кому-то из участников банковской системы в ходе отдельных резко выделяющихся «спайк-сделок», полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. То есть эти сделки состоялись как исключение, а вся основная масса межбанковских займов в долларах продолжает проходить нормально, по вполне обычным ставкам процента чуть выше 2,25% годовых, и речь явно не идёт об особой ситуации дефицита долларовой ликвидности в денежной системе США в целом. 

Отражать это может неожиданно резкую нехватку денег, возникшую, возможно, у одного конкретного банка или управляющего фонда, который мог попасть в сложную ситуацию, и этот банк или фонд мог оказаться в кризисной ситуации в конкретном частном случае. Финансовый институт, о котором идёт речь, на данный момент неизвестен, и даже неизвестно, насколько он большой или же рядовой, говорит аналитик. По рынку циркулируют лишь слухи, но наиболее популярное предположение, что такое совпадение с датой атак на нефтяные промыслы в Заливе всё же не случайно. И какой-то фонд мог крепко увязнуть в игре на понижение на нефтяном рынке, с перебором по объёмам, а нефтяные цены, как известно, открыли неделю с рекордным за всю историю «гэпом» (ценовым разрывом) вверх.

Соответственно фонд мог не рассчитать такую ситуацию заранее с объёмами, или мог делать одновременно ставку на понижение второсортных бумаг дальнего эшелона, но тоже связанных с нефтью. Возможно, он нёс потери и раньше во время дикой волатильности на фондовых площадках в определённые дни августа, а шоковые нефтяные цены окончательно добили ситуацию. 

Клиенты такого фонда, опасаясь ещё больших потерь, а заодно и новых финансовых рисков из-за угрозы начала полномасштабных военных действий в Заливе, могли оформить заявку на вывод существенных для фонда сумм: на сотни миллионов долларов или, допустим, даже на 2-3 млрд долларов, указывает Пётр Пушкарёв. И испытывая нехватку физических средств для таких выплат, этот фонд или банк мог срочно броситься перезанимать эти деньги на межбанке под залог каких-нибудь не самых ликвидных бумаг. Естественно, что в этой ситуации другие банки могут предоставить ему деньги далеко не по обычной рыночной ставке, а только под явно завышенный процент, особенно если они осведомлены о сложной ситуации вокруг конкретного финансового института, который просит такой заем. 

Примечательно, добавляет эксперт, что обладая, очевидно, более подробной информацией о данном инциденте, ФРС США то ли направленно, то ли на всякий случай, но расширила объёмы своих операций репо, предоставляя с 17 сентября дополнительную ликвидность первичным банкам-дилерам в объёмах до 75 млрд долларов с лимитом 10 млрд долларов на одно предложение. Естественно, по обычным ставкам в пределах от 2,0% до 2,25% годовых, что сразу же привело к понижению, во всяком случае, среднего процента по межбанковским долларовым займам на денежном рынке.

Вероятно, отмечает Пётр Пушкарёв, ФРС держит руку на пульсе. И если только в ближайшие месяц-два мир не узнает о крахе какого-то действительно значимого в мировых масштабах финансового института, как было с Bear Sterns в 2008 году, то никакого самостоятельного влияния на финансовые рынки вся эта ситуация просто не окажет. Ни на курс доллара, ни на биржевые индексы, ни тем более на курс весьма далёкого от описанных событий российского рубля, оптимистично заключает он.

Ситуация с анонимным крупным и крупно «подсевшим» игроком, добавим, действительно не может не напомнить как о инвестиционном банке Bear Sterns, в августе 2004 года оказавшийся в эпицентре кризиса ипотечного кредитования и был купленном в марте следующего года банком JPMorgan Chase, так и о еще более и печально известном инвестбанке и конгломерате Lehman Brothers. Примечательно, что Lehman Brothers Holdings, Inc. обратилась с заявлением о банкротстве почти день в день с нынешними событиями, 15 сентября 2008 года, в результате развития того же ипотечного кризиса. Именно это событие считают началом тогдашнего финансового кризиса как мирового, а до того в основном не выходившего за пределы Америки. Кто и что будет на этот раз?

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