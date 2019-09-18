Эксперт рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью»

Недостижимой ни для одного конкурента является дальность действия российской ракеты Х-101, рассказал руководитель объединения «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Мнением он поделился с изданием «Военно-промышленный курьер» в ответ на вопрос о возможностях российских военных противопоставить что-либо недавнему испытанию американской ракеты дальностью до тысячи километров. Испытания, напомним, прошли после одностороннего выхода США из ДРСМД.

Эксперт добавил, что у российских ракет предусмотрена возможность изменения тактико-технических характеристик. Однако из-за международных обязательств, у России есть определенные ограничения, добавил Обносов.

«У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется», - добавил руководитель. При этом он напомнил слова российского президента о недопустимости новой гонки вооружений.

Любые задачи по изменению характеристик имеющегося вооружения в России в состоянии решить «наименее затратными способами», резюмировал Обносов.