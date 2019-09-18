Эксперты рассказали представители, каких профессий готовы к переходу на четырехдневку

Как считает руководитель исследовательской службы HeadHunter Мария Игнатова, первыми будут готовы перейти на режим четырехдневной рабочей недели представители IT-отрасли, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств. Напомним, переход на четырехдневку рекомендован компаниям из нацпроекта по повышению производительности труда.

Игнатова считает, что сократить рабочую неделю для представителей данных специальностей будет возможно благодаря автоматизации процессов, пишут «Известия».

Помимо этого на сокращенную рабочую неделю смогут перейти представители финансовой и административной областей, сферы искусства, развлечений и маркетинга.

Напомним, ранее в правительстве РФ прозвучало предложение запустить в тестовом режиме переход на четырехдневную рабочую неделю. Против нового графика выступают профсоюзы, которые опасаются, что новый режим работы приведет к значительному сокращению заработной платы.