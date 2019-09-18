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Фонд содействия социальному развитию Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс, организует ресурсный центр для НКО на Дальнем Востоке

Москва, 18.09.2019
На ВЭФ-2019 во Владивостоке функционировала тематическая зона Пространство доверия - уникальная площадка, которая объединяет два направления Фонда Росконгресс: Территорию инноваций и Лабораторию «Инносоциум».
  • Фонд содействия социальному развитию Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс, организует ресурсный центр для НКО на Дальнем Востоке

Основной темой ВЭФ-2019 стал поиск новых решений для ускорения экономического роста, повышения качества жизни, развития бизнеса и международного сотрудничества. Вопросы организации работы НКО были вынесены в отдельную программу, прошедшую в стартовый день ВЭФ. Ее лейтмотивом стала работа НКО с деловыми партнерами и спонсорами. В рамках сотрудничества с Фондом президентских грантов, соглашение о котором было подписано на ВЭФ-2019, Фонд Инносоциум взял под опеку 10 проектов, которым он поможет в продвижении и выстраивании взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами. Сейчас в регионах Дальнего Востока осуществляется почти 230 социальных и культурных проектов, получивших президентские гранты. Еще около 270 уже успешно реализованы.

«Социальная повестка была и остается приоритетным направлением деятельности Фонда Россконгресс и созданного в связи с развитием данного направления Фонда Инносоциум, и мы продолжаем нашу работу по продвижению этой темы в рамках деловой программы Восточного экономического форума и на полях тематической площадки Пространства Доверия. Для нас крайне важно подчеркнуть актуальность создания необходимых условий для развития социальной экосистемы в регионах страны, уделяя особое внимание Дальневосточному федеральному округу», – подчеркнул директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Организация таких площадок, как Пространство доверия на ВЭФ-2019, это масштабно, грандиозно и очень полезно. Я горжусь, что это событие проходит в нашем регионе. Приятно, что Фонд Росконгресс и Фонд Инносоциум о нас не забывают и очень хочется, чтобы так было и дальше. Такие события и встречи придают сил двигаться вперед», - прокомментировала руководитель проекта "Обучение вождению инвалидов 1 и 2 группы" Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Приморском крае Елена Алексеева.

В рамках программы Пространства доверия участники и гости обсудили наиболее эффективные инструменты фандрайзинга, а также в ходе серии мастер-классов получили неоценимый опыт работы по подготовке презентаций и публичных выступлений.

«Восточный экономический форум – крупнейшая социально-экономическая дискуссионная площадка для Дальнего Востока. Организация тематического пространства, на котором представители общественности, бизнеса и органов власти могут обсудить вопросы, касающиеся качества жизни людей, проживающих на территории ДФО – отличная инициатива, появившаяся в прошлом году. Площадка Пространства доверия  на ВЭФ-2019 собрало больше участников и дискуссионных тем. Уверена, что участие Приморских НКО в работе форума принесёт пользу организациям, их благополучателям и всему региону. Поскольку именно НКО являются важнейшими драйверами реализации стратегии социально-экономического развития, национальных и региональных проектов», - отметила руководитель Благотворительного Фонда Александра Монастырева.

«Для всех НКО Дальнего Востока программа стартового дня стала большим событием, возможностью пообщаться с коллегами из других регионов. У нас это случается не так часто, все-таки мы далеко живем друг от друга. Здорово, что удалось услышать известных экспертов по важным для нашей работы вопросам – как работать с бизнесом, как привлекать средства на проекты, как себя презентовать. Отдельно хочу отметить высокий уровень организации самой площадки «Пространство доверия». Это дает понимание, что НКО такие же участники экономической и социальной жизни страны и без нас вряд ли можно добиться серьезных изменений. Особенно важно, что часть участников получили доступ на основные площадки Форума в последующие дни – участие в дискуссиях о благотворительности, образовании, волонтерстве, культурной программе ВЭФ, Улице Дальнего Востока, которые принесли массу новых идей для работы», - отметила Генеральный директор АНО ДПО и К «Развитие» Светлана Баженова.

По итогам ВЭФ-2019 Фонд Росконгресс и Фонд Инносоциум приняли решение о создании первого ресурсного центра и коворкинг-зоны для НКО на Дальнем Востоке, на площадке которого будут проходить различные тематические события, встречи представителей НКО и другие мероприятия, необходимые для развития и комфортного функционирования НКО региона. Планируется, что помещение для ресурсного центра и коворкинг-зоны для НКО будет предоставлено Администрацией Приморского края. Фонд Инносоциум и Фонд Росконгресс обеспечат площадку необходимым оснащением и мебелью.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

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