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10 лет спустя: ФРС гасит панику на рынках вливанием ликвидности

Москва, 18.09.2019
#Финансы
  • 10 лет спустя: ФРС гасит панику на рынках вливанием ликвидности

Zuma\TASS

Заемщики во вторник утром должны были платить на рынке репо 10% вместо 2 с небольшим процентов буквально несколькими днями раньше. Столь резкий скачок заставил вмешаться Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Ему пришлось влить в финансовую систему порядка 75 миллиардов долларов для того, чтобы снизить ставки. Вскоре после его срочных действий ставки действительно опустились к прежнему уровню в 2%.

Вторничному скачку предшествовал месяц чрезвычайно высокой волатильности на рынке репо. В то время, как ФРС срочно предпринимала меры для снижения высоких ставок, отдельные финансовые компании, включая очень крупные, пытались заработать на внезапном скачке. Fannie Mae и Federal Home Loan Banks, кстати, получающие помощь правительства, например, резко увеличили во вторник свои кредиты на рынке репо.

Участники рынка терялись в догадках относительно объяснений столь резкого скачка в ставках. Большинство пытались объяснить его комбинацией самых разнообразных и не связанных между собой причин, которые каждая в отдельности не представляли большой угрозы для рынка, но все вместе могли привести к переменам сейсмического масштаба.

Корпорации заплатили квартальные налоги, а правительство собрало деньги за казначейские обязательства, проданные на прошлой неделе. Оба этих события вывели из банков и финансовых фондов миллиарды долларов, в результате чего на рынке краткосрочного кредитования и возник существенный дефицит. Вторничное вливание ФРС предоставило кредитные деньги всем желающим и позволило быстро нормализовать ситуацию.

Рынок репо сыграл главную роль в последнем финансовом кризисе, когда инвесторы начали сомневаться в надежности ценных бумаг, которые им предлагали в кредит. Позднее крах системы краткосрочного кредитования был признан одним из первых этапов кризиса. Он свидетельствовал о том, что инвесторы перестали доверять крупным банкам на фоне роста убытков от бумаг, связанных с закладными.

Сейчас похожие признаки, по крайней мере, пока не наблюдаются. Новые правила, введенные после 2008 года, повысили для банков стоимость работы на рынке репо. Это еще больше понизило рынок, который в немалой степени зависит от этих банков, играющих роль посредников. По мнению большинства участников финансового рынка, ужесточение правил игры сделало работу на финансовых рынках, связанных с краткосрочными операциями, включая рынок репо, более трудной и затратной.

После кризиса банки обратились к более надежным и стабильным источникам кредитования, которые имели дело с более продолжительными периодами времени. Это было их ответом на страхи в том, что краткосрочные кредиты несут для кредиторов риски, которые в худшем сценарии могут представлять угрозу для всей экономики. Они повысили депозиты и снизили торговую активность.

В прошлом году Goldman Sachs Group Inc., например, получила 21% средств от кредитов с очень коротким периодом погашения. Для сравнения: в 2014 г. этот показатель составлял примерно 33%, т.е. был в полтора раза выше. По состоянию на 30 июня, у Goldman Sachs было 70 млрд долларов заимствований на рынке репо. В 2007 г. таких кредитов у банка было 160 млрд.

Крупные банки выдают по контрактам репо больше, чем занимают сами. Рынок репо оказался удобным местом для вкладывания наличности, которую после кризиса Вашингтон обязал банки иметь на своих счетах. Естественно, банки могли бы неплохо заработать т сами, если бы ставки на рынке репо были выше 2%.

Одними из наиболее крупных игроков на рынке репо являются небанковские брокерские фирмы, которые не имеют доступа к дешевым депозитам физических лиц. К примеру, Jefferies Financial Group Inc. получает почти пятую часть своего 48-миллиардного баланса за счет краткосрочных кредитов.

Конечно, резкие колебания на рынке репо отрицательно сказывается на активных игроках. Они будут находиться в состоянии тревожного ожидания до тех пор, пока не появится хоть какая-то ясность. Инвесторы приветствовали вливание ФРС во вторник. Однако многих беспокоит, как эти действия отразятся на монетарной политике.

ФРС сообщила во вторник вечером, что повторит вливание в размере 75 млрд долларов в среду утром, но большинство участников рынка хотят заглянуть в будущее.

«Рынок хочет знать, не станет ли Федрезерв регулярно прибегать к таким операциям»,- высказала всеобщие ожидания казначей Goldman Бет Хаммак.

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