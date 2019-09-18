ФРС второй раз за год снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 б. п. Теперь она составляет 1,75-2%, сообщает ТАСС.

Рынки ожидали такого развития событий. Однако в самой ФРС произошел раскол в отношении принятого решения по ставке. Так, глава Федерального резервного банка Канзаса Эсфер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, как и на заседании в июле, выступили против снижения ставки. От консенсуса отклонился и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, однако он, напротив, выступил за более агрессивное снижение ставки — на 50 базисных пункта.

Раскол мнений подтверждают и обновленные прогнозы по ставке ФРС. Из 17 управляющих 7 предрекли еще одно снижение ставки в этом году, другие же 10 не видят перспектив для дальнейшего смягчения политики. Когда же речь заходит о прогнозах на 2020, то расхождения в оценках выглядят еще более значительными: около половины управляющих ожидает сохранения ставки на новом минимуме, другая половина полагает, что будет необходимо нивелировать по крайней мере одно из двух последних снижений ставки.

ФРС также улучшила прогноз роста ВВП США в 2019 году с 2,1% до 2,2%.

Кроме того, было принято решение увеличить прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 1,8% до 1,9%. Прогноз роста ВВП на 2020 год сохранился на уровне 2%, в 2022 году, по прогнозам ФРС, показатель составит 1,8%.



Регулятор также сохранил в 2019 году прогноз по инфляции на уровне 1,5%. Также были сохранены прогнозы на 2020 и 2021 годы на уровне 1,9% и 2% соответственно. Уровень безработицы в США, по ожиданиям ФРС, в 2019 году составит 3,7% против прежнего прогноза в 3,6%.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, но после снижения все равно опубликовал твит с критикой ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла, обвинив его в отсутствии смелости, смысла и видения.

Фондовый рынок США отреагировал падением на решение ФРС, так как снижение ставки на фоне неуверенности регулятора по поводу дальнейших шагов выглядит "ястребиным". Курс доллара растет к основным валютам, рубль при этом спокойно отреагировал на новости из США - сохраняя нейтральную динамику к доллару и евро.

В июле ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку на 25 пунктов. Многие года Федеральная резервная система сохраняла или повышала ставку.