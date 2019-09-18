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Европа насытилась газом

Москва, 18.09.2019
Объемы поставок российского газа в страны дальнего зарубежья упали к середине сентября 2019 года на 4% в годовом сопоставлении.
#Россия и Европа
#Газпром
#Экономика
  • Европа насытилась газом

Строительство участка газопровода "Северный поток ‑ 2" в Германии

dpa/picture-alliance/TASS Автор: Stefan Sauer

С января по 15 сентября 2019 года экспорт газа в дальнее зарубежье упал на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные «Газпрома». Вещественно показатель составил 135,6 млрд кубометров. Но, как подчеркивают в госкомпании, показатель 2018 года был рекордным. А в ряд стран, в том числе в Венгрию, Австрию и Чехию, экспорт вырос тогда на 30-50%. Однако общий рост экспорта в дальнее зарубежье был много скромнее пиковых значений по странам, он вырос на  3,8%.

Рекордный уровень 2018 года составил 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, передает «Прайм» слова замначальника департамента «Газпром экспорта» Михаила Мальгина, в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 млрд кубометров.

Сама же добыча «Газпрома» с начала года по 15 сентября выросла на 1,1% (к аналогичному периоду прошлого года), до 348,1 млрд кубометров.

 Самый пессимистичный сценарий – поставки по итогам всего года могут быть снижены на 5% до 192 млрд куб метров, комментирует директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Наибольший прогнозный максимум по экспорту в «Газпроме» сохраняют в пределах 198 млрд куб м.

Невозможность повторить прошлогодний рекорд объясняется рядом причин, объясняет эксперт. Среди них изменение ценовой конъюнктуры на газ на европейских спотовых площадках, растущая конкуренция с СПГ, а также почти 100%-ная заполненность европейских газовых хранилищ. Заметный рост поставок газа в прошлом году был связан с желанием заполнить все хранилища на случай высокого спроса на энергоресурс в зимний период, но сейчас кроме удовлетворения текущих потребностей европейцев, газ заготавливать уже негде. Поэтому по итогам сентября нисходящий тренд по результатом экспорта в дальнее зарубежье продолжится.

В целом важнейший фактор, который правит балом на рынке Европы это цена, уверен Александр Пахомов. Стоимость на спотовых площадках во второй половине лета была малопривлекательной для производителей СПГ и почти все они направляли большие объемы в Азию и Китай – что также отразилось на спросе на трубопроводный газ, поэтому то уровень поставок «Газпрома» в такие страны как Австрия, Венгрия. Чехия и Словакия был наоборот увеличен, ведь эти страны не имеют возможности закупать СПГ в промышленных масштабах, эти страны в свою очередь закупали больше газа для того чтобы дозаполнить хранилища в преддверии вероятных перебоев поставок по украинской ГТС.

Снижение результатов в текущем году во многом объясняется эффектом высокой базы, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В прошлом году российская компания поставила на внешние рынки рекордные объемы топлива, что во многом объяснялось увеличением доли «Газпрома» на рынке Европы.

Как напоминает эксперт, за 12 месяцев 2018 года доля компании в потреблении в странах ЕС выросла на 2,8%, до 35,6% , доля в импорте на сопоставимые 2,5%, но уже до 46,3%. Поддерживать столь высокие темпы роста в условиях ужесточающейся конкуренции достаточно сложно, уже не говоря о технологических ограничениях, которые диктует как добыча, так и транспортировка топлива.

В 2020 году будет запущена первая ветка Турецкого потока, ориентированная на удовлетворение потребностей внутреннего рынка Турции, мощностью 15,75 млрд кубометров/год, а после введения в эксплуатацию второй ветки, мощность возрастет до 31,5 млрд кубометров/год. По мнению аналитика, по факту свершения этих двух событий возможности «Газпрома» в части экспансии на европейский рынок существенно возрастут вместе с объемами поставляемого на рынки дальнего зарубежья газа. Также достаточно много надежд связано с новыми транзитными контрактами, которые должны быть до конца года заключены с Украиной. Несмотря на то что условия договора пока сторонами не согласованы, вероятность того, что этот маршрут позволит продолжить поставлять газ странам Восточной и Центральной Европы, достаточно высоки, считает Илья Жарский.

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