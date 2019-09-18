Гисметео, прогноз погоды на начало октября: погода принесёт неожиданный сюрприз

В начале октября холодный атмосферный фронт, который накрыл сейчас практически всю Русскую равнину, на некоторое время уступит место атлантическому антициклону, который в свою очередь вернёт в большинство российских регионов тепло.

Погода в Центральной России. Прогноз Гисметео

Столь неожиданный погодный сюрприз, по прогнозу Гисметео, ожидается, в частности в Центральной России, где до конца первого месяца календарной осени будет пасмурно, дождливо и зябко. Однако, неожиданная смена климатической обстановки всё-таки произойдёт.

Так, в Смоленской, Тульской и Калужской областях уже 30 сентября повышенный фронт атмосферного давления приведёт к тому, что станет сухо, ясно и солнечно, а дневной температурный фон повысится до плюс 13-14. Примерно такая же погода, которая по прогнозу Гисметео, продержится как минимум, до 5-7 октября, ожидается в Смоленской, Калужской, Тульской и Тверской областях, где дневные температуры составят плюс 12-15.

Ещё теплее будет на юге Центрального федерального округа. Например, в Белгородской области с 1 по 7 октября воздух в некоторые дни прогреется до плюс 16, что существенно выше климатической нормы. А вот во Владимире, Ярославле и Костроме в начале второго осеннего месяца без дождей не обойдётся. Самые интенсивные из них ожидаются в пятницу, 4 октября, когда всего за сутки может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Прогноз погоды на начало октября в Поволжье

По прогнозу Гисметео, немного потеплеет в начале октября и в городах Поволжье. Здесь в первой декаде месяца произойдёт смешение холодных и тёплых воздушных масс, что приведёт к поднятию температурного фона в Нижнем Новгороде до плюс 10-12, в Чебоксарах – до плюс 11-13, в Саранске – до плюс 12-14, в Самаре – до плюс 13-15.

Прохладнее, по прогнозу Гисметео, будет в Ижевск, Йошкар-Оле, Ульяновске, Пензе, Уфе, Кирове и Оренбурге. Здесь средняя дневная температур составит плюс 9-11. В ночные часы возможно снижение температурных показателей до нулевых значений.

Следующая волна потепления, по прогнозу Гисметео, может прийти в города Поволжья к конце первой декады октября. Однако пока синоптики, не рисуют на этом настаивать, так как климатическая обстановка из-за глобального потепления остаётся нестабильной и любой прогноз погоды более чем на 5-7 дней может не сбыться.

Погода в начале октября на Крыму. Прогноз Гисметео

В Крыму, по прогнозу Гисметео, в начале месяца будет относительно тепло. Хотя, резкие температурные перепады воздуха и штормы вряд ли позволят отдыхающим купаться в море. Поэтому, как предупреждают в Гисметео, пляжный отдых в Крыму в октябре возможен, но ограничится он солнечными ваннами и только в безветренную погоду.

Понежиться на солнышке в первую декаду октября можно будет в Ялте, где в период с 1 по 10 октября прогнозируется плюс 14-17. Небольшие осадки ожидаются 3 октября. Комфортна погода в начале месяца прогнозируется также в Керчи. Здесь при дневной температуре, которая в некоторые дни будет достигать до плюс 18-20, даже можно будет искупаться в Азовском море, которое в этот сезон традиционно более теплое чем Чёрное.

Вполне комфортно, но лишь в первую будет в Феодосии. По прогнозу Гисметео, в период с 1 по 6 октября здесь ожидается днём до плюс 18-19, однако к вечеру термометры будут показывать всего плюс 12-14. Зато осадков не ожидается.

Прогноз Гисметео. Погода в октябре в СПб и Москве

По прогнозу Гисметео, в самом начале октября в Санкт-Петербурге будет пасмурно и дождливо. Климатическую обстановку в городе на Неве сформирует скандинавский циклон. Под его влиянием с 1 по 4 октября в СПб осадки, днём воздух прогреется всего до плюс 6-9. В ночные часы возможен ледяной дождь и всего плюс 3-5.

Неожиданное потепление может прийти в Северную столицу в период с 5 по 7 октября, когда тёплые воздушные массы на незначительное время вытеснять за пределы Ленинградской области холодные. Поэтому, по прогнозу Гисметео, в эти дни будет переменная облачность, без осадков, а столбики погодных градусников покажут плюс 12-13. Но ближе к концу первой декады месяца в Петербурге вновь зарядят дожди, а ночью может выпасть снег.

Похолодание, которое пришло в Москву в конце прошлой недели продержится, до на начала октября. По прогнозу Гисметео в первые дни второго осеннего месяца будет холодно некомфортным. И если в дневные часы термометры будут показывать до плюс 12, то ночью уже выше плюс 6-8 точно будет. Однако 4-6 октября в столицу ворвётся антициклон – он повлияет на погоду. Выглянет солнце, которое прогреет воздух до плюс 12-14. Однако это будут последние тёплые дни этой осени. В дальнейшем вновь похолодает, пойдёт дождь, в ближе к концу октября ожидаются заморозки и снег.