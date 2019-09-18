Экс-глава Нацбанка Украины обвинила в нападениях на себя Коломойского

Экс-глава Национального банка Украины (с 2014 по 2018гг) Валерия Гонтарева в интервью изданию «Левый берег» заявила, что нападения на нее и ее родственников организовал олигарх Игорь Коломойский. «У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES (форум в Киеве) и рассказывал, что я, дескать, «обещал отправить за ней самолет, а не машину». Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз».

Ранее Коломойский обещал выслать за самолет за Гонтаревой, проживающей и работающей в Лондоне и силой привезти на Украину. После угрозы олигарха Гонтарева попала под машину в Лондоне, а в Киеве были сожжены автомобиль, принадлежащий родственникам Гонтаревой и ее загородный дом.