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Выборы в кнессет привели к патовой ситуации

Москва, 18.09.2019
#Выборы за рубежом
#Сергей Мануков
  • Выборы в кнессет привели к патовой ситуации

AP/TASS

Во вторник в Израиле прошли внеочередные выборы в кнессет (парламент), вторые в этом году. Подсчет голосов еще продолжается, но уже сейчас очевидно, что главные претенденты на победу: нынешний глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и его соперник Бени Ганц не получат большинства, позволяющего создать однопартийное правительство. Это означает очень сложные и, скорее всего, долгие переговоры по созданию правящей коалиции.

Отсутствие явного победителя ввергнет Израиль в еще больший политический хаос, который в случае вполне возможной неудачи в создания коалиции может привести даже к третьим выборам.

По состоянию на 9 часов утра, когда были обсчитаны ок. 90% бюллетеней, ни правящая сейчас партия «Ликуд» Нетаньяху, ни оппозиционная партия «Кахоль-Лаван» (Синее и белое) Ганца не получала большинства. Причем, судя по сообщениям израильских СМИ, главные претенденты показывают абсолютно одинаковый результат – у каждой партии на данный момент по 32 места в кнессете. Очевидно, что и Нетаньяху, и Ганцу потребуется поддержка маленьких партий для формирования правительства.

Биньямин Нетаньяху, конечно, мечтает продлить рекордное время пребывания у власти и наверняка надеется сделать это при помощи союза с религиозными политиками и ультранационалистами.

«В следующие несколько дней мы начнем переговоры о создании сильного сионистского правительства,- заявил он ранним утром на митинге своих сторонников,- чтобы не дать прийти к власти опасному антисионистскому правительству».

Что касается Бени Ганца, то он, выступая на митинге своих сторонников, призвал к созданию правительства единства, в которое вошли бы и представители «Ликуда», но без ее нынешнего лидера.

«Мы планируем работать над созданием правительства единства, которое будет выражать волю всего народа»,- заявил Бени Ганц.

Явка на выборах, как сообщил Центризбирком, оказалась достаточно высокой – 69,4%. Это ненамного больше, чем было на апрельских выборах. Тогда, напомним, Биньямин Нетаньяху так и не сумел создать коалиционное правительство, что и привело к сентябрьским выборам в кнессет. В мае дорогу к креслу премьер-министра ему преградил Авигдор Либерман, отказавшийся входить в коалиционное правительство, если он не возьмет под жесткий контроль ультраортодоксальных политиков. От поддержки Либермана многое будет зависеть и сейчас.

Сразу после объявления Центризбиркомом результатов лидеры партий сообщат президенту страны Реувену Ривлину, кого они видят на месте премьер-министра. Затем президент поручит одному из лидеров, наверняка, Нетаньяху или Ганцу сформировать правительство. Для этого выделяется полтора месяца.

Судя по всему, фаворитом на пост главы правительства является Бени Ганц. Если Ганцу удастся получить поддержку арабских партий, а явка израильских арабов была очень высокой, то пост премьера ему обеспечен.

Биньямин Нетаньяху так же, как на предыдущих выборах, широко использовал антиарабскую риторику, чтобы понравиться ультраправым. На прошлой неделе Facebook даже временно закрыл чатбот на его странице за нарушение правила, запрещающего разжигание ненависти. Конечно, рассчитывать на поддержку арабского населения Израиля, которое он всю избирательную кампанию называл «пятой колонной», Биби не может.

Кстати, 69-летний Нетаньяху борется сейчас не только за продление своей политической карьеры, но и за свободу. Через несколько недель должны начаться предварительные судебные слушания по трем коррупционным делам, по которым он проходит главным обвиняемым. Большинство в 120-метном парламенте и премьерский пост могут дать ему иммунитет от юридического преследования.

Ганц широко использовал скандалы оппонента в своей предвыборной кампании, позиционируя себя чистым и ответственным политиком.

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