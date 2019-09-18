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Курс доллара: рублю приготовили ловушку

Москва, 18.09.2019
  • Курс доллара: рублю приготовили ловушку

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Во вторник, 17 сентября российский рубль после мощного роста, который он показал в первый рабочий день этой недели, сдал свои позиции и снизился к доллару и евро на фоне корректировки мировых цен на нефть. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 64,35 руб., что на 30,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 71,19 руб., подорожав сразу на 75,5 коп.

По мнению экспертов, рубль накануне снизился к основным резервным мировым валютам в связи с фиксацией прибыли по длинным позициям на фоне корректировки цен на «чёрное золото». Напомним, в понедельник нефть выросла до рекордных за последние годы отметок из-за атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. На этих новостях котировки на «чёрное золото» подскочили более чем на 14%. Такие темпы стали максимальными за 11 лет.

Однако, как предполагают некоторые аналитики, в целом позитивная для рубля ситуация, которая сложилась на валютных рынках после резкого роста цен на нефть, в дальнейшем может сыграть против нацвалюты. Причем, если фактор в пользу повышения рубля будет иметь краткосрочный эффект, риски мировой рецессии будут оказывать более долгосрочное влияние на нацвалюту.

В частности, эксперты «Райффайзенбанка» считают, что резкое сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии по причине атаки беспилотников на НПЗ не приведёт к росту курса рубля. Они предполагают, что даже если саудиты в течение нескольких недель будут восстанавливать добычу, это всего лишь стабилизирует рубль в диапазоне 64-65 руб. Если же добыча будет восстановлена в кратчайшие сроки, нацвалюта ослабнет, а доллар будет торговаться выше 67 руб.

Не верит в российскую валюту и стратег Rabobank Пётр Матис, который предполагает, что рубль не способен удержать свою прибыль, так как более высокие цены на нефть в основном являются фактором роста геополитического риска, который может увеличить шансы глобальной рецессии.

Как пояснили он, геополитический риск сейчас подскочил до самых высоких уровней в современной истории, при том, что резкий скачок мировых цен на «чёрное золото» происходит на фоне замедления роста мировой экономики.

«Те, кто ожидает, что крупные центробанки, в том числе ФРС сумеют оживить рост, могут разочароваться, учитывая, что процентные ставки уже находятся на исторически низких уровнях», - резюмировал он.

К слову, некоторые валютные эксперты уверены, что накануне нацвалюта падала как раз в ожидании ключевого события ближайших недель - заседания ФРС США, который уже сегодня огласит своё решение по ставке.

Напомним, по данным Reuters, 91% экспертов (110 из 120) ожидают снижения ставки на 0,25% до 1,75-2,00%. При этом, как подчеркнул Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» не факт, что смягчение политики американского регулятора окажет поддержку рублю. В этой связи он напомнил, что решения ФРС редко сильно влияют на валютный курс, поскольку отыгрываются заранее.

Дело в том, что снижение центробанком США потенциально снизит доходность и российских евробондов, а вслед за этим рублёвых, пояснил он. А это в свою очередь даёт возможность ЦБ РФ снижать ставку, а Минфину – занимать на рынке дешевле.

«Если сегодняшнее решение ФРС будет соответствовать ожиданиям рынка, а в комментариях не будет прослеживаться готовность к ускоренному снижению ставки, то движений курса рубля к доллару не произойдёт», – резюмировал Ващенко.

С ним не согласен Андрей Кочетков из «Открытия Брокер», который уверен, что смягчение денежной политики ФРС благотворно скажется на рискованных активах, и у рубля здесь самые сильные позиции на фоне его высокой реальной положительной доходности. При этом он считает, что даже сохранение ставки Федрезерва на прежнем уровне, но с мягкими заявлениями относительно будущей политики также не навредят рублю.

«Европейский регулятор уже снизил депозитную ставку и с ноября запускает количественную программу на 20 млрд евро в месяц. Соответственно, приток европейских денег на долговой рынок РФ может возрасти, что будет укреплять нацвалюту. А при сохранении цены на нефть в диапазоне 55-70 долл. за баррель, особых рисков для стабильности рубля нет, поэтому до конца года будет сохраняться актуальным диапазон курса 62-66 руб. за доллар», – резюмировал Кочетков.

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