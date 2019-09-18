Медики назвали главные продукты для нормальной работы мозга

Для хорошей работоспособности мозга, в первую очередь, необходима вода, рассказала член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко. Интервью с диетологом публикует газета «Известия».

Врач напомнила, что организм на 60–85% состоит из воды, а мозг состоит из воды более, чем на 90%, поэтому для нормального кровоснабжения необходимы здоровые сосуды.

«Недостаток воды в первую очередь сказывается на состоянии и функциях мозга», — сказала врач.

Денисенко напомнила, что для нормальной работы мозга необходимы продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирных сортах рыбы, в растительных маслах и орехах.

Помимо этого для нормального кровообращения мозга необходим витамин C и такие минеральные вещества, как натрий, магний, цинк, медь, железо, йод, которые в большом количестве содержатся в овощах и фруктах.