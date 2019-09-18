На Украине озвучили новый план по «возвращению Крыма»

Как считает бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж, необходимо убедить граждан Крыма добровольно вернуться в состав Украины. Для этого Киеву понадобится помощь западных стран, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Для воплощения плана Украине необходимо стать мощной державой, а Крым сделать зоной свободной торговли, где « будут обеспечивать эффективное функционирование американцы, европейцы, украинцы и другие», заявил экс-глава ВРУ.

Также для воплощения задуманного необходимо «снять» с должности главу Крыма Сергея Аксенова, после чего на полуострове пройдут новые выборы.

Маломуж не рассказал, как именно будет проходить «процедура отставки» Аксенова, однако, добавил, что проблему с отсутствием «свободы торговли в Крыму» он намерен решить с привлечением международных партнеров Украины, под контроль которых и перейдет со временем полуостров.