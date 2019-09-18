На Украине рассказали о сложностях санкций против России

Западу все сложнее соблюдать антироссийский санкционный режим, уверен руководитель украинского МИДа Вадим Пристайко. Мнением он поделился в интервью изданию Welt.

Дипломат сообщил также, что санкции, безусловно, вредят российской экономике, но данные ограничительные меры не идеальны, и страны Запада постепенно отходят от них. Пристайко уверен, что санкции «побуждают россиян двигаться в правильном направлении».

Чиновник увидел смягчение санкций в частности в восстановлении полномочий делегации из России в ПАСЕ. Также Пристайко тревожат призывы вернуться к формату «большой восьмерки».

Ранее он заявлял, что целью Киева является «счастливое и мирное сосуществование с Россией».