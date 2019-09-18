Не кумысом единым

Неизвестно, но факт

Единое экономическое пространство создает стимулы для взаимной торговли с нашими соседями — Казахстаном, Белоруссией, Арменией, Киргизией. Из всех стран — участников ЕАЭС российский рынок — крупнейший, и естественно, что страны-партнеры много чего везут в Россию, пытаясь разнообразить торговый ассортимент. Мало кто знает, но Казахстан занимает первое место по объемам импорта в Россию в физическом выражении. Сам этот факт интересен. Он говорит о том, что страны действительно настолько интегрированы, что Казахстан может легко продавать в Россию даже продукцию с невысокой добавленной стоимостью и это покрывает и логистические, и административные издержки. Так, в прошлом году в Россию пришло почти 46 млн тонн грузов из Казахстана. В в основном из этой страны везут сырье, металлы, продукцию химической промышленности и пищевые продукты.

А вот в денежном выражении Казахстан как торговый партнер России находится лишь на десятом месте, хотя уверенно наращивает объемы как экспорта, так и импорта. В 2018 году товарооборот России с Казахстаном составил 18,2 млрд долларов, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2017 годом, при этом стоимость товаров, привезенных в Россию из Казахстана, составила 5,3 млрд долларов. Для сравнения: товарооборот России и Китая в прошлом году достиг 107 млрд долларов. При этом Россия поставила в Китай продукции на 59 млрд долларов, а купила там на 48 млрд.

Старые привычки

На Казахстан приходится всего лишь 2% всего российского импорта в денежном выражении, об этом свидетельствуют данные ФТС России, однако бизнес и власти Казахстана упорно работают над тем, чтобы нарастить поставки казахстанских товаров северному соседу. В частности, активную позицию в этом вопросе занимает недавно созданное министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, которое курирует вопросы экспорта в стране. Однако проблему усугубляет то, что экономики обеих стран ориентированы на сырье и, помимо него, мало что могут предложить друг другу.

Доля России в казахстанском экспорте тоже невелика — всего десятая часть. Однако постепенное развитие программы импортозамещения в обеих экономиках, попытка их диверсификации делают свое дело: ассортимент взаимной торговли расширяется и усложняется.

Поставки минерального сырья из Казахстана в Россию были отлажены еще в советские времена. Например, несколько угольных ТЭЦ на Урале и в Сибири у ориентированы именно на казахстанское сырье. Кроме того, сосед поставляет природный газ, неорганическую химию, различные руды. Если говорить о специфических направлениях, то Казахстан — лидер по поставкам в Россию природного урана.

Ситуация с этим стратегическим сырьем вообще интересная: страна занимает второе место по его запасам (на первом Австралия), однако не имеет собственной атомной энергетики. Поэтому все добытое уходит на экспорт, в том числе в Россию. Россия же, обладая самым развитым атомным комплексом в мире, сильно зависит от поставок сырья из-за рубежа.

Кроме того, Казахстан занимает первое место среди стран, из которых Россия импортирует злаки, в первую очередь твердые сорта пшеницы, и это направление растет двузначными темпами. В 2018 году из Казахстана в Россию было ввезено 263 тыс. тонн злаков (+37,3%) на 54,1 млн долларов. Поставки овощей и корнеплодов в физическом выражении увеличились на 94,9%, до 87,5 тыс. тонн, а стоимость поставок составила 29,3 млн долларов. В основном это репчатый лук, томаты, белокочанная капуста, морковь, свекла, огурцы и корнишоны.

При этом продукты более высокого передела импортируются скромнее. Например, концерн «Цесна-Астык», который производит 150 тыс. тонн муки и 30 тыс. тонн макарон в в год, в Россию отправляет лишь 600 и 450 тонн соответственно. Как пояснили «Эксперту» в компании, это происходит из-за высокой конкуренции на рынке. Кроме того, компания делает ставку на качество, поэтому не во всех сегментах может конкурировать по цене. К тому же, россияне в последние годы теряют реальные доходы, так что борьба за потребителя идет ожесточенная. «На российском рынке мы работаем порядка десяти лет, — отмечают в компании. — Потенциальный рынок большой, но есть свои сложности: непросто бороться за узнаваемость в этом сегменте. В ближайшие годы мы планируем расширяться за счет новых клиентов — пока география поставок небольшая».

Начать с розницы

Если говорить о готовых продуктах питания, то чаще всего они не попадают в крупные сети, но активно продаются, например, в формате «магазинов у дома». Так, в Петербурге два года назад открылась целая сеть небольших специализированных магазинов «АлтынКум». Она специализируется на продуктах из Казахстана и до конца 2020 года планирует расшириться до 20 точек. Каждая из них занимает 30–40 квадратных метров, преимущественно они находятся в спальных районах. «АлтынКум» продает кондитерские изделия, сыры, напитки и другие продукты напрямую с 30 крупнейших казахских фабрик: «Рахат», «Баян-Сулу», Tea House — всего более двух тысяч наименований. Самые популярные из национальных товаров — кумыс, шубат (кисломолочный напиток из верблюжьего молока), курт (кисломолочный продукт в виде шариков из соленого творога).

Другая крупная сеть, специализирующаяся на товарах из Казахстана, — «Баурсак». Она объединяет 35 производителей с 1800 наименований продукции. Первый магазин был открыт в подмосковном Подольске, а спустя пару лет их уже было 18. «Мы росли, потому что покупатели высоко оценили качество продуктов, спрос повышался. Стали поступать запросы из других регионов», — говорит основатель сети российских магазинов Елена Кондакова. Сейчас сеть активно покоряет Москву, на Садовом кольце открыта кулинария традиционной казахской кухни, а в марте 2018 года открылся павильон «Казахстан» в крупнейшем оптово-розничном продовольственном центре «Фуд-сити».

Динамика роста розничных сетей с продукцией Made in Kazakhstan говорит о том, что она пользуется спросом в России, а значит, казахстанские производители имеют здесь хорошие перспективы не только на угольном и урановом рынке, но и на полках российских магазинов.