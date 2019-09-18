Назван опасный уровень цены на нефть для США

Фондовый рынок США начнет испытывать проблемы в случае роста цен на нефть до отметки $80-85, пишет Bloomberg, ссылаясь на группу аналитиков JPMorgan Chase & Co.

Специалисты при этом спешат успокоить участников рынка, заявляя, что даже при учете проблем в Саудовской Аравии до указанной отметки пока далеко.

Аналитики сообщают, что при цене на нефть выше $80 резко подскочит прибыль энергетических компаний, как результат, возрастет прибыль и занятость в отрасли. Но при кажущемся положительном эффекте вырастут и расходы населения, что в свою очередь отразится на индексе S&P 500.

Нынешний уровень цен на нефть пока не угрожает экономике США, утверждают в JPMorgan Chase & Co. Волноваться стоит только в случае роста цены на 30%.

Напомним, 16 сентября цены на нефть подскочили на 19% на новостях из Саудовской Аравии, где 14 сентября НПЗ королевства были атакованы дронами.