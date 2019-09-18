Общественники просят не вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

В распоряжении РИА «Новости» находится обращение национального родительского комитета в Минпросвещения, в котором общественники просят вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Напомним, движение занимается правозащитной деятельностью, а также мониторингом состояния процессов в обществе по защите семьи и сохранению традиционных ценностей. В обращении в ведомство говорится, что родители «глубоко встревожены и возмущены введением обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку».

В организации убеждены, что данный экзамен должен проходить исключительно «на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией». Инициатором обращения выступает руководитель комитета Ирина Волынец.