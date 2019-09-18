Порошенко снова не явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко в очередной раз проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований. Следователи хотели получить показания от Порошенко показания в уголовном производстве относительно незаконных выплат судейского вознаграждения более чем тысяче судьям. Петру Порошенко так же отправлены повестки на 27 сентября и 3 октября этого года по другим уголовным делам.

Петр Порошенко прошел в новый состав Верховной Рады по списку своей партии «Европейская солидарность» и пользуется депутатской неприкосновенностью. Парламент 3 сентября проголосовал за снятие с депутатов неприкосновенности, но это решение вступит в силу только с 1 января 2020 года.