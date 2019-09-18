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Посол США на Украине пригрозил России отключением от международной финансовой системы

Москва, 18.09.2019
  • Посол США на Украине пригрозил России отключением от международной финансовой системы

Поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор

Zuma\TASS

Уильям Тейлор – временный поверенный в делах США на Украине – пригрозил России новыми жесткими ограничительными мерами, в том числе отключением нашей страны от международной финансовой системы.

В интервью Первому каналу Грузии дипломат заявил, что уже существующих санкций против Кремля мало, так как, по его мнению, они никак не повлияли на позицию Москвы по Донбассу и Крыму. Поэтому нужен новый более чувствительный пакет санкций, которые «заставят РФ прекратить её агрессивные действия».

При этом он пояснил, что новые ограничительные меры должны ударить по оборонному, энергетическому и финансовому секторам России.

«Мы даже можем ввести санкции против большего количества людей… Мы можем заморозить из ценные бумаги, сделать так, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в странах Старого Света или в США».

Кроме того, Тейлор пригрозил ввести «одну из самых сильных санкций», которые США и ЕС пока не применяли против РФ. Речь, как объяснил дипломат, идёт об исключении нашей страны от международной финансовой системы.

«Это будет разрушительно для России. Мы никогда этого не делали. Но если Москва сделает ещё один агрессивный шаг, это можно будет использовать», – резюмировал временный поверенный в делах США на Украине.

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