Алексей Пушков – член Совфеда –прокомментировал заявление руководителя разведки самостийной о планах по возвращению Крыма под юрисдикцию Украины. По словам сенатора, это заявление является очередной несбыточной фантазией Киева.

«Всё это не более, чем фантомные боли, – подчеркнул Пушков. – Не будет никаких, «свободных зон», никаких «ментальных сопряжений». – написал Пушков в своём микроблоге в Twitter. – Крым давно и прочно перешёл в разряд легенд и мифов истории Украины как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чём можно рассказать, но что никогда уже нельзя будет вернуть».

Ранее руководитель разведки Украины Николай Маломуж заявил, что власти страны собираются организовать для Крыма так называемый «переходный период», создав на территории полуострова свободную экономическую зону по примеру Гонконга.