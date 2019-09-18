Россия сократила вложения в госдолг США

По данным Минфина США, Россия продолжает сокращать вложения в американский госдолг. Ведомство сообщает, что за июль 2019 года уровень российских вложений в государственные ценные бумаги США упал до 8,5 миллиарда долларов.

Уточняется, что из этой суммы стоимость долгосрочных бумаг составляет 6,239 миллиарда, а краткосрочных 2,262 миллиарда. В июне текущего года российские вложения в госдолг США составили 10,85 миллиардов.

Сокращения вложений в госдолг США начались со стороны Москвы с апреля 2018 года, при этом осенью прошлого года наблюдалась тенденция к незначительному наращиванию, после чего продолжилось устойчивое снижение.

По итогам первого полугодия 2019 года РФ не вошла в число тридцати стран – крупнейших держателей госдолга США. Лидерство сохраняет Япония, чьи объемы вложений на июль 2019 года составляют 1,131 триллиона долларов - на 7,9 миллиарда больше, чем в июне текущего года. На втором месте находится Китай с объемом вложений 1,11 триллиона, замыкает тройку лидеров — Великобритания, которая держит ценных бумаг госдолга США на сумму 334,7 миллиарда долларов.