Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов

Крупнейшая в России кредитная организация Сбербанк снизила для своих зарплатных клиентов минимальный первоначальный взнос по ипотеке. По данным пресс-службы банка взнос снижен сразу на 5% – с 15% до 10%. При этом данное снижение распространяется на тех, кто собирается приобрести готовое или строящееся жилье в ипотеку до 20 января 2020 года в включительно.

Кроме того, с 7 декабря Сбербанк снизит с 50% до 30% минимальный первоначальный взнос для клиентов, которые не могут подтвердить свой доход и занятость на территории Северо-Западного и Уральского регионов.

Напомним, с 1 января этого года российский регулятор повысил на 50% (до 200%) коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом от 10% до 20%.