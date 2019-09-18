СМИ назвали основного кандидата на пост спикера Совфеда

Вопрос об избрании спикера верхней палаты российского парламента будет поставлен уже на первом заседании Сосфеда, которое запланировано на 25 сентября. По данным большинства отечественных СМИ, основной кандидат на должность главы палаты сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. В частности, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в Совете Федерации.

Как рассказал собеседник агентства, 25 сентября в ходе пленарного заседания будут подтверждены полномочия избранных сенаторов. Кроме того, члены Совфеда решат вопрос об избрании спикера.

«Почти, наверняка, на этот пост будет вновь выдвинута Валентина Матвиенко, которая с 2011 года бессменно возглавляет палату», – резюмировал источник.