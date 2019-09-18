Стали известны сроки утверждения программы интеграции России и Белоруссии

Программа российско-белорусской интеграции может быть готова к 8 декабря текущего года, рассказал посол Белоруссии в Москве, а также спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Дипломат подтвердил, что в срок до 1 ноября будут готовы «дорожные карты», которых насчитывается по разным направлениям 31.

Семашко также напомнил, что 16 сентября премьеры двух стран еще раз согласовали новую программу реализации союзного договора. Он добавил, что есть уверенность в еще более тесном сотрудничестве Минска и Москвы по разным проблемам, а также выработке единой промышленной и научной политике.

«Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — сказал Семашко.

Напомним, год назад Россия и Белоруссия пришли к принципиальному соглашению о необходимости интеграции. В декабре 2018 года была создана рабочая группа, а этим летом состоялись переговоры президентов Лукашенко и Путина по данному вопросу.