Вход/Регистрация Подписка

Стали известны сроки утверждения программы интеграции России и Белоруссии

Москва, 18.09.2019

Программа российско-белорусской интеграции может быть готова к 8 декабря текущего года, рассказал посол Белоруссии в Москве, а также спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Дипломат подтвердил, что в срок до 1 ноября будут готовы «дорожные карты», которых насчитывается по разным направлениям 31.

Семашко также напомнил, что 16 сентября премьеры двух стран еще раз согласовали новую программу реализации союзного договора. Он добавил, что есть уверенность в еще более тесном сотрудничестве Минска и Москвы по разным проблемам, а также выработке единой промышленной и научной политике.

«Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — сказал Семашко.

Напомним, год назад Россия и Белоруссия пришли к принципиальному соглашению о необходимости интеграции. В декабре 2018 года была создана рабочая группа, а этим летом состоялись переговоры  президентов Лукашенко и Путина по данному вопросу.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Отбирают налог
      Отмена налога на вмененный доход приведет к сокращению числа рабочих мест, повышению налоговой нагрузки на компании и возможному росту цен на 10–30 процентов
    2. Британию ждет хаос: Лондон раскрыл подробности операции «Овсянка»
      Британцы прочитали, что их ждет в результате выхода из Евросоюза без соглашения, и ужаснулись.
    3. Мировая экономика доконала российскую
      Глава российского правительства уверен, что в проблемах нашей экономики виноваты внешние вызовы и санкции. Однако в правительстве не считают, что в запасе больше нет идей и мер
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама